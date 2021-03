Zweisimmen: Abschied des Pfarrers – Mit einem Mal Herr seiner Zeit Die Kirchgemeinde Zweisimmen hat ihren langjährigen Pfarrer Günter Fassbender verabschiedet. Eindrücke eines Abschiedsgottesdienstes mit Rück- und Ausblicken. Martin Natterer

Eine festliche Atmosphäre war beim Abschiedsgottesdienst des Zweisimmer Pfarrers Günter Fassbender trotz der Corona-bedingten Beschränkungen spürbar. Foto: Martin Natterer

Es klang fast wie eine Randbemerkung, als der scheidende Zweisimmer Pfarrer Günter Fassbender die vor ihm liegende Pensionszeit charakterisierte: Er sei nun wieder Herr seiner Zeit, meinte er nachdenklich. Und doch charakterisiert dies seine über 40-jährige Dienstzeit als Pfarrer offensichtlich gut, denn seit seinem ersten Pfarrdienst war er es offenkundig kaum mehr gewesen, der Herr seiner Zeit.

In der – Corona-konform – gut gefüllten Zweisimmer Kirche bemühte der scheidende Pfarrer schon zu Beginn eine zeitliche Perspektive: Er würde schon an diesem Abschiedstag aus dem Amt das sagen wollen, was man später – nach seinem Ableben – vielleicht sowieso sagen würde, dass er nämlich ein «Diener des Wortes» gewesen sei. Es läge ihm daran, begann er seinen Rückblick, seine Amtszeit lieber «hier und jetzt» gleich selbst zu charakterisieren, als dies anderen zu überlassen.