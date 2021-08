Strom statt Treibstoff – Warum der neue RBS-Elektrobus nicht ganz ohne Diesel auskommt Seit Montagmittag ist der RBS in Ittigen mit dem ersten Elektrobus unterwegs. Weitere sollen folgen – doch der Abschied vom Diesel gelingt noch nicht ganz. Stephan Künzi

Hereinspaziert: Ein sichtlich stolzer Direktor Fabian Schmid lädt zur Fahrt im ersten Elektrobus des RBS ein. Foto: Beat Mathys

«Ohne Schall und Rauch.» Unter diesem Motto, in grünen Buchstaben unübersehbar an den Wänden plakatiert, kurvt seit Montagmittag der orange Bus durch die Quartiere von Ittigen. Kurz zuvor ist vor der Ittiger Verwaltung gleich aus mehreren Konfettikanonen geschossen worden: Mit einem Knall und einem satten Regen in Gold hiess der Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) das erste Elektrofahrzeug seiner Busflotte willkommen.

Gut gelaunt im goldenen Konfettiregen: Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr, Marco Rupp, Gemeindepräsident von Ittigen, und Philipp Mäder, Co-Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr (von links). Foto: Beat Mathys

Verschiedene Redner waren des Lobes voll über diesen «wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität», wie es Gemeindepräsident Marco Rupp (BVI) formulierte. Die Zweifel, ob der Ausstieg aus dem Diesel wirklich gelingen wird, liessen sich allerdings auch in dieser Feierstunde nicht verscheuchen. Peter Füglistaler als Chef des Bundesamts für Verkehr versuchte ihnen mit dem Hinweis auf die Elektrifikation des Eisenbahnnetzes vor 100 Jahren zu begegnen.