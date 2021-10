Leserreaktionen – «Mit einem Impfobligatorium hätten wir schon lange Ruhe» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass erst wieder Normalität einkehrt, wenn mindestens 80 Prozent geimpft sind.

Impfgegner sollen über ihren Schatten springen und sich endlich impfen lassen, so eine Leserin. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu «50-Franken-Gutschein für Impfwerbung polarisiert»

Ein Teil des verwöhnten Schweizer Völkli bekommt jetzt ein Geschenk als Motivation zum Impfen. Wir tanzen wieder einmal aus der Reihe und sind in Westeuropa Schlusslicht, was das Impfen betrifft. In Ländern wie Malta und Portugal ist die Bevölkerung mit über 80 und 90 Prozent fast vollständig geimpft und kehrt zur Normalität zurück. Es geht um die Gesundheit und die Wirtschaft. Einige Impfgegner nennen das Schweizer Politsystem eine Diktatur. Ganz unrecht haben sie nicht, nur dass bei uns das Volk der Diktator ist. Gilbert Baumgartner, Kehrsatz

Ich bin dem Bundesrat dankbar für dessen Bemühungen, uns durch diese nicht enden wollende Pandemie zu führen. Den Kritikern, die es ja eh immer besser wissen und den Demonstranten überreiche ich einen «Kaktus». Einen überzeugten respektive sturen Impfgegner mit einem 50 Franken-Gutschein zu gewinnen, finde ich jedoch falsch und aussichtslos. Testen, testen, testen, so lange gratis und nachher jammern über Diskriminierung. Mit einem Impfobligatorium hätten wir schon lange Ruhe, und der Bundesrat und die Medien hätten wieder mehr Zeit für weitere nicht weniger wichtige Aufgaben. Aber obligatorisch geht ja leider nicht, das gäbe einen Aufschrei. So kann ich nur hoffen, dass die Impfgegner über ihren Schatten springen und sich endlich impfen lassen, das zum Wohle der ganzen Bevölkerung. Elisabeth Lüthi, Wimmis

Eigentlich ist es ganz einfach: Das Virus wird jedem und jeder von uns früher oder später begegnen. Es wird nicht einfach verschwinden, es ist gefährlicher als eine Grippe. Die Geimpften haben erwiesenermassen einen milderen Verlauf, wenn überhaupt. Wir werden erst wieder ein annähernd normales Leben führen können, wenn mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, das zeigt sich an Ländern wie Dänemark, Norwegen, Holland und Finnland, welche die Massnahmen aufgehoben haben. Also soll bitte nicht gejammert werden, sondern man solle sich impfen lassen – jedenfalls alle, die dies aus gesundheitlichen Gründen können. Übrigens: Wenn ich jemanden besuche, der krank ist, mache ich einen Test, den ich selber bezahlen muss, weil ich geimpft bin. Maske tragen ist selbstverständlich, das machen die Asiaten schon lange, um andere zu schützen. Annarosa Feuz, Unterseen

Zu «Polizei verhindert den Umzug der Massnahmengegner»

Lange Zeit die Einschränkungen und Unannehmlichkeiten während des Lockdown, jetzt jeden Donnerstag massive Einschränkungen in der Stadt wegen den Demonstrationen der Corona-Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner. Es reicht jetzt, die Botschaft ist angekommen, es ist nicht mehr lustig. Ich frage mich, haben alle Bürgerinnen und Bürger, welche ohne gross zu murren die ganze Zeit geduldig die Massnahmen mitgetragen haben, wirklich verdient, diese chaotischen Proteste wöchentlich hinnehmen zu müssen? Mit allem Respekt für die freie Meinungsäusserung und das Demonstrationsrecht, aber Stadt, Kanton und Bund sollten diesem Treiben unmissverständlich ein Ende setzen. Mir scheint, es geht nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um Provokation und ein Räuber und Poli-Spiel. Hans Peter Graf, Bern

Neue Leserbrief-Plattform

Ab sofort nehmen wir Ihren Leserbrief auf bernerzeitung.ch/leserbriefe entgegen. Leserbriefe, welche uns per Mail oder Briefpost erreichen, können künftig nicht mehr berücksichtigt werden. Neu stehen Ihnen für die Textlänge 1500 Zeichen inklusive Leerzeichen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass kürzere Briefe die besseren Chancen auf eine Veröffentlichung haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.