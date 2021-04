IG Wichtrach erfindet sich neu – Mit einem farbigen Osterbaum zu einem lebendigeren Dorf Aus Kritikern der Schulpolitik werden Aktivisten fürs Dorfleben: In Wichtrach will eine Gruppe die Leute zusammenbringen. Erstmals über Ostern. Stephan Künzi

Noch ist der Schnüerlibaum neben der Kirche Wichtrach leer. Dank der IG Wichtrach um Felix Hosner, Dominic Schweri und Pascal Schoeni (von links) wird sich dies bis Ostern ändern. Foto: Nicole Philipp

Die Schule hat sie zusammengebracht. Als die Gemeinde Wichtrach im letzten Herbst darüber informierte, dass sie die Schule mittelfristig am Standort Stadelfeld konzentrieren möchte, fanden sie spontan zueinander und sagten: So nicht.

In der Folge bildeten Sandra Fasciati, Nathanael Inniger, Felix Hosner, Pascal Schoeni und Dominic Schweri die IG Wichtrach und begannen, kritische Fragen zu stellen. Über ihre Website organisierten sie den Widerstand und waren nicht unwesentlich daran beteiligt, dass das Echo in der ersten Mitwirkung derart negativ ausfiel. Zu viele Leute waren nicht bereit, den Zentralisierungsplänen das allseits beliebte alte Schulhaus am Bach zu opfern.