Fehlende Drittimpfung fordert Opfer – «Mit einem Booster wäre meine Mutter noch am Leben» Jack Schmidli verlor am Montag seine Mutter an Covid-19. Experten fordern endlich mehr Tempo bei der Booster-Impfung. Cyrill Pinto

Jack Schmidli verlor vergangene Woche seine Mutter an Covid-19, obwohl sie geimpft war. Er sagt: «Mit einer Booster-Impfung wäre das nicht passiert.» Foto: Fabian Biasio

Sie war die Allererste, die im luzernischen Kriens den neuen Impfstoff erhielt. Angst vor der Impfung habe sie keine, gab Alice Schmidli-Amrein, damals 89, dem regionalen TV-Sender Tele1 zu Protokoll, «höchstens etwas aufgeregt» sei sie. Das Interesse am Beginn der Impfkampagne war riesig, die Hoffnung gross, dass die Pandemie bald vorbei sein werde.

Doch neun Monate nach der zweiten Impfung ist die Rentnerin tot. Alice Schmidli-Amrein starb am Montag – an Covid-19. «Hätte meine Mutter eine Booster-Impfung bekommen, wäre sie jetzt noch am Leben», sagt ihr Sohn Jack Schmidli.