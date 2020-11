Backmarathon für die Senioren – Mit ein bisschen Hilfe von oben Die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee will ihren Senioren eine Freude bereiten und hat zu einer grossen Backaktion aufgerufen. Das Ziel ist ambitioniert, aber der «Chef» hilft. Sebastian Weber

Keksdosen, wohin das Auge reicht: Sozialdiakon Peter Schmid im Kirchgemeindehaus in Herzogenbuchsee. Fotos: Raphael Moser

Sie leiden ganz besonders unter der Corona-Situation: die Seniorinnen und Senioren. Nicht nur, weil sie zur Risikogruppe gehören. Sie müssten in dieser Zeit auch auf viele soziale Kontakte verzichten, sagt Peter Schmid. Der Sozialdiakon der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee hat vor allem bemerkt, wie sie «sehr ruhig geworden» sind, die älteren Mitglieder. «Für viele ältere Menschen ist es eine Hürde, sich beim Pfarrer zu melden. Sie wollen niemandem zur Last fallen», so Schmid.

Und so kam vor zweieinhalb Wochen im Pfarrteam die Idee auf, den Seniorinnen und Senioren im Gebiet der Kirchgemeinde einen Adventsgruss zukommen zu lassen: Jeder von ihnen soll mit vier selbst gemachten Guetsli und einer Karte beschenkt werden. «Wir wollen ihnen eine kleine Freude bereiten», sagt Schmid.