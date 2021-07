Flussbad Schwäbis Thun – Mit Duftwicken mehr Badespass Daniel Ritters fünfte Kunstinstallation im «Schwäber» in Thun blüht und riecht. Sie verlangt Pflege und wird sich ständig verändern. Margrit Kunz

Künstler Daniel Ritter beim Aufbinden der Duftwicken, seiner diesjährigen Kunstinstallation im Flussbad Schwäbis in Thun. Foto: Margrit Kunz

Das fünfte Projekt einer Kunstinstallation schliesst an die letzten beiden Projekte an. Wiederum bringt Daniel Ritter Farbe ins Flussbad Schwäbis in Thun. Doch etwas ist anders: Die Duftwicken verlangen von Ritter den ganzen Sommer über Aufmerksamkeit. Beim Besuch dieser Zeitung brauchen sie noch etwas Hilfe. Er bindet die Duftwicken auf oder bietet ihnen Kletterhilfen an. Das gibt ihm die Möglichkeit, sie in eine bestimmte Richtung wachsen zu lassen. Das ist ihm wichtig.

«Es ist alles gut gelaufen bisher, nur zwei Pflanzen wurden vom Hagel stark beschädigt, aber sie erholen sich wieder.» Künstler Daniel Ritter