Zwei Tore in 48 Sekunden – Mit Doppelschlag zur Wende Der SC Langenthal gewinnt in der Swiss League das Heimspiel gegen die Ticino Rockets 2:1 dank zwei Toren innerhalb von 48 Sekunden im Mitteldrittel. Daniel Gerber

Langenthals Dario Kummer (rechts) bezwingt Ticinos Goalie Davide Fadani. Foto: Marcel Bieri

Erneut verstrickten die Ticino Rockets den SC Langenthal in ein resultatmässig enges Kräftemessen. Wie bereits in der letzten Begegnung, als der SCL auswärts in Biasca mit 2:3-Toren verlor.

Ein Warnsignal hatte das Tessiner-Farmteam zudem bereits am Donnerstag im Mittelland aufleuchten lassen, als es sich beim EHC Olten als zäher Gegner erwies: Lange führten die Südschweizer beim EHCO mit 2:0-Toren, erst im Penaltyschiessen konnte das Team aus der Dreitannenstadt das Kräftemessen im 22. Penalty für sich entscheiden.

Der Doppelschlag

Mitten im Startdrittel gelang den Rockets auch in Langenthal die Führung: Im Powerplay traf der bislang beim HC Lugano spielende Matteo Romanenghi in seinem ersten Saisonspiel mit Biasca gleich auch zum ersten Mal. Zwar hatte der SCL bereits zu diesem Zeitpunkt die grösseren Spielanteile, jedoch mangelte es an der Chancenauswertung.

Im mittleren Abschnitt sorgte SCL-Stürmer Eero Elo für die Wende, indem er innerhalb von 48 Sekunden gleich zwei Tore einleitete: Zunächst lancierte er seinen Teamkollegen Dario Kummer, der dadurch frei vor Rockets-Keeper Davide Fadani stand und zum 1:1 traf. Kurz darauf leitete Elo einen weiteren Angriff ein, in dessen Folge SCL-Verteidiger Luca Christen auf den noch besser stehenden Captain Stefan Tschannen zurückspielte, der ins halbleere Tor zum 2:1 treffen konnte.

Mit der 2:1-Führung der Langenthaler waren die Rockets gemessen an den Chancen (43:16) noch gut bedient. Immerhin konnten die Tessiner bis zuletzt auf den Lucky-Punch zum Ausgleich hoffen, auch wenn sich das Team mit zwei kleinen Bankstrafen in den letzten sechs Minuten erheblich schwächte.

«Drei Punkte verdient»

SCL-Stürmer Eero Elo sagte nach dem Spiel: «Wir hatten nicht den guten Start, den wir wollten, doch wir haben die Jungs im Team, die aufstehen können. Dann gelangen uns zwei Tore in einem Shift.» Es sei nie einfach gegen diese Mannschaften. Und SCL-Verteidiger Luca Christen ergänzte: «Es war ein Krampf wie immer, wie hatten ein Chancenplus, aber wir waren zu wenig effizient und liessen zu viele gute Chancen zu. Wir müssen hinten konsequenter spielen, aber über 60 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und holten verdient drei Punkte.»

In der vergangenen Woche hat der SC Langenthal somit zwei Rechnungen beglichen: Durch den 4:1-Erfolg in Sierre rehabilitierte er sich für die beiden 0:2-Pleiten aus der vorangegangenen Begegnung. Und durch den Erfolg über die Rockets kompensierte er die 2:3-Niederlage im Tessin. Zudem beendete die Mannschaft von Trainer Jeff Campbell eine Woche mit drei Spielen (HC Ajoie, HC Sierre und Ticino Rockets) mit 9 Punkten. Nun wartet auf den SCL am Dienstag der Vergleich mit dem EHC Winterthur.