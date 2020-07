Führung der US-Notenbank – Mit dieser Kandidatin würde eine Revolution wahrscheinlicher Die US-Notenbank teilt heute Abend ihren Zinsentscheid mit. Mehr Bedeutung für die Geldpolitik hat eine mögliche Wahl von Judy Shelton. Die Kandidatin von Donald Trump stellt gleich den Sinn der Institution in Frage. Markus Diem Meier

Hat sich wiederholt für eine Rückkehr zum Goldstandard starkgemacht: Die von Präsident Trump für das Fed-Führungsgremium nominierte Judy Shelton vor einem Senatsausschuss, der darauf ihre Wahl empfahl. Scott Applewhite/AP/keystone-sda.ch

Am Mittwoch um 20 Uhr gibt die US-Notenbank Fed bekannt, wie sie ihre Geldpolitik weiter gestalten will. Um die an der Coronakrise leidende Wirtschaft zu stabilisieren, geht sie schon jetzt so weit wie noch nie in ihrer Geschichte: Ihr Leitzins liegt praktisch bei Null Prozent. Dazu kauft sie Staatsanleihen, verbriefte Hypotheken in unbeschränkter Menge und selbst Schuldenpapiere von Unternehmen. Daran wird sich nichts ändern.