Fit in 8 Wochen – Motivation - Mit diesen Tipps kommen Sie garantiert in Bewegung

Sie hatten keinen Plan

Sie wollten abnehmen, gesünder sein, sich mehr bewegen? Alles schön und gut. Das bringt Sie jedoch höchstens in Bewegung. Um wirklich dranzubleiben, braucht es einen konkreten Vorsatz à la «Jeden Montag und Freitag laufe ich zu Fuss von der Arbeit nach Hause». Am besten mit Eintrag in der Agenda. Sonst wird das nichts. Oder Sie folgen dem professionellen Bewegungsplan des Sportexperten Markus Dohm-Acker aus unserer «Fit in 8 Wochen»-Serie.