Sweet Home: Verpackungsideen – Mit diesen Tipps können Sie einpacken Jedes richtige Weihnachtsgeschenk braucht eine liebevolle Verpackung. Lassen Sie sich hier inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

Foto über: Minford

Lieben Sie Geschenke? Ich finde ja, es ist einfacher etwas zu Verschenken, als Geschenke zu bekommen. Ich bin da ein schwieriger Fall, weil ich ganz genau weiss, was ich gerne hätte. Auch habe ich mich fast mein ganzes Berufsleben lang um schöne Dinge gekümmert, kenne vieles und habe vieles. Klar hinterfrage ich regelmässig meinen Beruf und bewundere Menschen, die in der Medizin und Pflege arbeiten oder Umweltschutzaktivisten sind. Aber ich wäre nicht besonders gut in diesen Berufen. Ich mache genau das, was ich kann und das mit Liebe. Ich denke, dass Schönheit auch ein Teil des Glücks ist. So kommt ein Geschenk erst richtig von Herzen, wenn es auch eine liebevolle Verpackung hat. Diese hilft gar Verlegenheitsgeschenken wie Socken, Seifen oder Duschgels, persönlicher zu werden.