Mit diesen Kollegen müssen Sie klarkommen

So lässt sich mit ihm arbeiten: Den Dampfplauderer muss man unterbrechen, um voranzukommen: «Okay, das habe ich verstanden. Aber was sind die drei Dinge, die wir jetzt machen müssen?» Schwierig für Mitarbeiter sind wolkige Arbeitsanweisungen, sagt Wegener: «Klären Sie mit einem Chef vom Typ Dampfplauderer unbedingt, was Sie konkret tun sollen und bis wann.»

Deshalb ist er gut fürs Team: Wer unsicher auftritt, dem wird oft nichts zugetraut - und andersherum. Vom Dampfplauderer können sich Kollegen deshalb etwas Wichtiges abschauen, sagt Wegener. Sie nennt es das Prinzip: «Fake it till you make it.» Also: Tue so als ob, bis du es kannst. Psychologisch ist es nämlich viel einfacher, in eine Aufgabe hineinzuwachsen und sie zu erfüllen, wenn alle an den Erfolg glauben.

***

Die Kontrolleurin



Daran ist sie zu erkennen: Kontrolleure nehmen alles ganz genau und lassen sich ungern in die Unterlagen schauen. Nie würden sie etwas präsentieren, was sie vorher nicht bis ins letzte Detail durchdacht haben. Damit bremsen sie oft das Team. Das Gehabe um die eigenen Auswertungen kann unterschiedliche Gründe haben, sagt Beraterin Wegener: «Entweder haben sie Angst, dass noch Fehler in den Daten sind oder sie wissen genau: Daten sind Macht.»

So lässt sich mit ihr arbeiten: Zuerst muss das Team herausfinden, warum die Kontrolleurin ihre Daten nicht rausgeben will. Dann gilt es, darauf einzugehen. «Bei Angst ist es wichtig zu zeigen: Wir müssen loslegen. Die Verantwortung liegt nicht bei dir, wir übernehmen die als Team,» sagt Wegener. Geht es der Kontrolleurin um Macht, erkläre sie ihr: «Diese Daten und Ihre Fähigkeiten sind für eine kritische Analyse erforderlich. Wir werden sicherstellen, dass Ihr Beitrag dazu in jedem Fall hervorgehoben wird.»

Deshalb ist sie gut fürs Team: Kontrolleure sind für jedes Team ein Gewinn. «Das ist die Mitarbeiterin, der Sie die Aufgabe zuteilen können, sich in Details hereinzufuchsen.» Kontrolleure arbeiten akkurat und haben ein gutes Verständnis von Zusammenhängen.