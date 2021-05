Sweet Home: Brunch und Blumen – Mit diesen Ideen wird der Muttertag noch schöner Heute feiern wir unsere Mamas. Zelebrieren Sie diesen Sonntag mit feinen Brunchgerichten, Spaziergängen und Blumenfreuden. Marianne Kohler Nizamuddin

Wenn Blumen da sind, ist alles direkt festlicher, schöner und besonders. Schmücken Sie die Wohnung mit Blumen und bereiten Sie einen feinen Brunch zu. Hier finden Sie die besten Rezepte dazu. Alle kann man eigentlich immer geniessen, auch am Nachmittag oder am Abend zum «Brinner». Ein Brinner ist ein «Breakfast for Dinner» und hat soviel Charme wie der Brunch.

Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit Bananen-Porridge

Elegante Variante: Porridge mit Früchten und Kokosnuss. Foto über: Warm and Rosy

Ein einfacher Porridge kann mit gebratenen Bananen das gewisse Etwas bekommen. Servieren Sie ihn mit Ahornsirup oder Honig und frischgepresstem Grapefruitsaft.