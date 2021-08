Podcast zum Schweizer Fussball – «Mit diesem Druck muss YB langsam umgehen können» Wer wurde ungerechter behandelt: FCB oder YB? Sind die Millionen der Champions League schlecht für die Schweizer Liga? Und hat der FCZ bald einen neuen Nationalspieler? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Für einmal herrscht in unserem Podcast schon beängstigende Einigkeit zwischen Basel, Bern und Zürich. Wenn es um die Gelb-Rote Karte gegen Quentin Maceiras beim Spitzenspiel zwischen dem FC Basel und den Young Boys geht, gibt es bei uns keine zwei Meinungen: Das war ein Fehlentscheid.

Aber da enden die Gemeinsamkeiten dann schon. Oliver Gut von der «Basler Zeitung» hätte gerne gesehen, «was ein ausgeruhter FCB gezeigt hätte». Der Berner Vertreter Dominic Wuillemin findet, die paar Tage mehr Erholung hätten wohl kaum einen derart riesigen Unterschied gemacht. Und der Zürcher Thomas Schifferle erklärt rundweg: «Basel und Bern wollen Spitzenclubs sein, dann sollen sie auch mit der Belastung von Spitzenclubs zurechtkommen.»

Weiter geht es in unserer aktuellen Folge um die teils merkwürdigen Erwartungen in Bern, was die kommende Champions League betrifft. Wuillemin stellt fest, dass es in seiner Stadt durchaus YB-Anhänger gibt, die in einer Gruppe mit Manchester United, Atalanta Bergamo und Villareal ein Weiterkommen für realistisch erachten. Was den Basler Vertreter Gut an alte FCB-Zeiten erinnert: «Mit diesem Druck musst du halt langsam umgehen können. Wenn Basel mal nicht drei Kracher in der Gruppe hatte, hatten die Leute das Gefühl, dass der FCB vermutlich weiterkommt.»

Ausserdem in unserem Podcast: Wuillemin fordert einen Platz im Nationalteam für Antonio Marchesano, die Nummer 10 des FC Zürich. Bei GC gegen Servette stand der Video-Assistent im Zentrum. Und es geht noch einmal um die Frage, warum es ein Teil der Schweizer Fussballanhänger besser fände, wenn kein Schweizer Team in der Champions League dabei wäre.

Wann welches Thema besprochen wird

02:47 Das Spitzenspiel Basel – YB

24:26 Die Young Boys in der Champions League

29:55 Die Schweizer im Europacup

41:57 St. Gallen – Zürich

54:53 GC – Servette und der Video-Assistent

