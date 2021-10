Vom Joch zum Ostgrat der Jungfrau – Mit der U-Bahn durch Eis und Fels Eine einfache Rollbahn und eine steile Standseilbahn führen als «höchstgelegene U-Bahn der Alpen» zum Ostgrat an der Jungfrau in 3697 Meter Höhe. Der Abschluss unserer Serie «Das Oberland unter Tag». Peter Wenger

Im Vordergrund das Joch mit der Sphinx, im Hintergrund der Ostgrat mit dem verbliebenen Gebäude der Swisscom. Dort hinauf führen unterirdisch vom Jungfraujoch her eine Rollbahn und eine steile Standseilbahn. Foto: PD/Peter Brunner

«Gehen wir zu Fuss oder nehmen wir die Rollbahn?» fragt Christian Schlunegger beim Öffnen einer schweren Metalltür im westlichen Teil des höchstgelegenen Bahnhofs Europas, dem Jungfraujoch. So wie er mich mustert, kennt er meine Antwort. Ich war schon zweimal am Ostgrat. Es muss mehr als zwanzig Jahre her sein, als die Richtstrahlanlage der PTT hoch über dem Jungfraujoch für den Datentransfer zwischen Nord- und Südeuropa sorgte.

Ein Elektrorollwagen mit einer einfachen Sitzbank und einer bescheidenen Ladefläche steht bereit. Das Trassee führt in einem hell erleuchteten Betontunnel sanft abwärts in das ewige Eis, Richtung Ostgrat der Jungfrau. Über uns das Plateau, der Eispalast. Ziel vieler Gäste aus der weiten Welt. Für einige von ihnen ist es das erste Mal, dass sie echten Schnee in den Händen halten. Unsere Fahrt wird unruhiger. Hier beginnt für Christian «Chrigel» Schlunegger ein Teil seiner Arbeit als Eismeister und Pistenfahrzeugfahrer auf dem Jungfraujoch.