Eiger-Bike-Challenge – Mit der Patrouille Suisse ins Jubiläumsjahr Die Eiger-Bike-Challenge findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt und wartet zum runden Geburtstag mit mehreren Highlights auf.

Sport vor imposanter Kulisse – das ist die Eiger-Bike-Challenge Mitte August. Foto: PD

In Grindelwald ist alles bereit für die Eiger-Bike-Challenge vom 11. bis 13. August. Dazu gehören die Schweizer Meisterschaften auf der Marathonstrecke, eine Show der Patrouille Suisse – sowie «weitere neue und bewährte Rennformate», wie die Organisatoren in ihrer Medienmitteilung schreiben.

Die Rennstrecken der Marathon- und Fun-Kategorien wurden optimiert. «Auf der insgesamt 87,5 Kilometer langen Marathonstrecke warten rund 50 Kilometer mit technisch anspruchsvollen Passagen auf die Athletinnen und Athleten», wie OK-Präsident Marcel Homberger erklärt. Für alle, die nicht über die volle Strecke fahren möchten, gibt es eine kürzere Variante mit 50 Kilometern Gesamtlänge.

Fun-Kategorien mit Gravelbike möglich

Etwas gemächlicher gehe es auf den Strecken der Fun-Kategorien zu und her, sagt Homberger weiter. Die technisch einfacheren Routen über 45, 30 und 20 Kilometer können zudem neu auch mit dem Gravelbike zurückgelegt werden und erhalten eine separate Wertung. Damit zeige die Eiger-Bike-Challenge einmal mehr, dass sie Neues ausprobiere und sich mit den neuen Trends in der Radszene auseinandersetze. «Natürlich sind die Gravelbikes auch bei uns in der Jungfrau-Region viel gesehen. Je nachdem wie gross das Interesse sein wird, werden wir diese Kategorie auch im kommenden Jahr weiterentwickeln», so der OK-Präsident.

Für Spektakel sorgen die Showeinlagen der nationalen Kunstflugstaffel Patrouille Suisse, die man im Berner Oberland sonst nur an den Lauberhornrennen und dem Fliegerschiessen auf der Axalp zu sehen bekommt. Wer möchte, kann sie Mitte August gleich zwei Mal über dem Himmel von Grindelwald beobachten. Das Training der Patrouille Suisse findet am Freitagnachmittag, 11. August, um 16.15 Uhr statt, die Show beim Rennen selber am Samstag, 12. August, um 15 Uhr. Kurzfristige Änderungen zu den Flugzeiten sind möglich, weitere Informationen gibt es auf www.eigerbike.ch.



PD

