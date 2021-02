Regionalzentrum Konolfingen – Mit der Landi wird die Tonismatte definitiv zum Einkaufsort Die Bewillligung ist da, nach langem Hin und Her kann die Landi in Konolfingen bauen. Grosshöchstetten, Biglen und Zäziwil haben das Nachsehen. Stephan Künzi

Auf dem noch freien Stück Tonismatte zwischen Berger (hinten Mitte) und Steiner (ganz rechts) geht es los: Auch die Landi kann nun bauen. Foto: Nicole Philipp

Es wird knapp, aber die Zeit reicht wohl. Ende Jahr wird die Landi Aare ihre veralteten Filiale Grosshöchstetten schliessen können. Genauso lange läuft noch die Sonderbewilligung, die ihr erlaubt, das BLS-Areal jenseits der Bahnhofstrasse provisorisch als Parkplatz und als Verkaufsfläche zu nutzen.

Das stetige Hin und Her über die verkehrsreiche Achse führt regelmässig zu Konflikten zwischen Kunden und Autofahrern. Mit ihrer befristeten Bewilligung signalisiert die Gemeinde schon länger, dass sie dies nur noch auf Zusehen hin so duldet. Unzufrieden zeigt sich auch die Landi Aare selber. «Wir bieten in Grosshöchstetten kein zeitgemässes Einkaufserlebnis mehr», sagt Beni Knecht, der Vorsitzende der Geschäftsleitung.