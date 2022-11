Verkehrsvision für Biel – Mit der Gondel über die Dächer von Biel Eine Gondelbahn durch die Stadt Biel: So wollen zwei Seeländer den Stadtverkehr revolutionieren. Eine Spinnerei oder mehr? Lino Schaeren (Bieler Tagblatt)

So stellen sich die Visionäre die Bieler Seilbahn vor. Visualisierung: zvg

Reto Bloesch und Stefan Jermann haben eine kühne Idee. Die beiden Seeländer wollen in Biel eine Stadtseilbahn realisieren. Gondeln, die hoch über den Dächern das Industriegebiet im Bözingenfeld mit der Innenstadt und dem See verbinden. Knapp sieben Kilometer lang soll das Gondelnetz sein und zwei Linien beinhalten – eine von der Rolex bis zum Bahnhof und eine vom Bahnhof über Nidau via einen Schwenk über das Bieler Hafenbecken bis zur Talstation der Magglingenbahn. Während erstere vor allem dem Nahverkehr gerecht werden soll, diente letztere eher touristischen Zwecken. Die Vision will nicht weniger als mit einem Transport in der Luft den öffentlichen Stadtverkehr revolutionieren.