Tierischer Moment in Thun – Mit der Eskorte zurück in die Aare Ein ausgeflogener Schwan machte am Mittwochnachmittag im Raum Bahnhof einen kurzen Polizeieinsatz nötig.

Ein Kantonspolizist geleitete den Schwan entlang der Frutigenstrasse zurück Richtung Aare. Foto: Leserreporter

War es ein bewusster Entscheid, oder hatte er sich «verflogen»? Fakt ist, dass am Mittwoch ein Schwan beim Eigerplatz nahe dem Bahnhof Thun gestrandet war. Offenbar wusste das Tier nicht, wie es ins Wasser zurückgelangen konnte. Leserbilder zeigen den Wasservogel zusammen mit zwei Polizisten auf dem Trottoir bei der Bahnhofsunterführung.

Zurück via Maulbeerplatz

Auf Anfrage sagt Joël Regli, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, dass die Meldung kurz nach 15.35 Uhr eingegangen sei. «Eine Patrouille ging hin, sicherte die Lage und bot dem Schwan Geleitschutz», so Regli. Das Tier habe «mehrheitlich» auf dem Trottoir via Frutigenstrasse und Maulbeerplatz zurück Richtung Aare geführt werden können. «Dort ist der Schwan selber wieder in den Fluss eingestiegen.» Laut Regli gab es keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Na dann, gute Reise, mein lieber Schwan!