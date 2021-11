Nach Frust mit iPads – Mit der Digitalisierung an Berns Schulen haperts noch immer Franziska Teuscher geht in die Offensive: Kurz bevor ein kritischer Bericht herauskommt, präsentiert sie Verbesserungen in der Schulinformatik. Sophie Reinhardt

Mit iPads lernen – das war an Berner Schulen aufgrund von IT-Problemen nicht immer möglich. Symbolfoto: Keystone

In wenigen Wochen will die städtische Aufsichtskommission ihren Bericht über das Schulinformatikprojekt Base4kids2 vorlegen. Die Verwaltungskontrollinstanz untersuchte in den letzten Monaten, ob im Zusammenhang mit dem Projekt seitens der Verwaltung Fehler passiert sind. Gemäss gut unterrichteten Quellen soll Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (Grüne) den Entwurf bereits gesehen haben. Der Öffentlichkeit soll der Bericht noch vor Ende Jahr präsentiert werden, heisst es bei der zuständigen Kommission.

Doch nun prescht Teuscher diese Woche selbst vor, um den Medien mitzuteilen: «Nach grossen Startschwierigkeiten sieht die Stadt die Informatikplattform für die Volksschulen, Base4kids2, auf Kurs.» Vor einem Jahr sei das Projekt neu strukturiert und seither verschiedene Massnahmen umgesetzt worden, informierte die Stadt am Donnerstag. Oder wie es der Schulleiter des Schulkreises Breitenrain-Lorraine, Marcel Sahli, an der Medienkonferenz sagte: «Es funktioniert mittlerweile vieles.» Für Sofortmassnahmen wurden dieses Jahr zusätzlich 2,7 Millionen Franken ausgeschüttet, zudem wurden zwei zusätzliche IT-Stellen bei der Stadt geschaffen.