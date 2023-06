Was geht: Ausgehtipps der Woche – Mit der coolen Cate Blanchett durch den heissen Sommer Ausserhalb des Kinosaals gibt es ein stilistisch weit gefächertes Programm im Garten der Mühle Hunziken, Soul mit Nebenwirkungen und den guten alten Mozart. Kulturredaktion

Das Berner Kino Rex widmet sein Sommerprogramm der grossen Schauspielerin Cate Blanchett. Foto: Weinstein Company / Courtesy Everett Coll / Everett Collection

Sounds

Wenn einer sagt, dass er sich nach dem Einspielen seines ersten Albums umgehend in die Psychiatrie habe einweisen lassen müssen, dann deutet das auf ein Werk hin, das etwas tiefer geht als – sagen wir mal – das neueste Album der Gruppe Hecht. Der Urheber nennt sich Dawuna, stammt aus New York und sein Debüt ist vermutlich das finsterste, sonderbarste und irritierendste Soul-Album der letzten Jahre. Es klingt, als sei es in tiefster Nacht unter einer warmen Bettdecke eingespielt worden. Alles ist dumpf, alles ist elektronisch, obskur, traum- und trauma-artig – und doch klingt da immer wieder mal feine Gospelmusik an, fragile, schöne Melodien, die von elektronischen Störmanövern verfremdet werden. Nennen wir es: Soul für Menschen, denen alles ein bisschen schwerer fällt. Das Konzert findet im Rahmen des Mini-Festivals Aether statt, das sich mit neuen Formen der Clubmusik auseinandersetzt. (ane)

Es ist schön, zu sehen, wie stilistisch weit gefächert sich das Sommerprogramm im Garten der Mühle Hunziken präsentiert. In dieser Woche wird zuerst der australische Singer/Songwriter Jack Botts für Lagerfeuerstimmung sorgen (Do, 29.6.), später landet der Kummerbube Birdman Jäggi mit seinem elektrisch-defätistischen Party-Flugkörper im Mühligarten (Fr, 30.6.). Und mit dem Päckli The Hauntet Youth und Vök hält belgischer Indie-Traumpop und isländische Pop-Schlurfigkeit in Rubigen Einzug (Di, 4.7.). (ane)

Das Schöne an Konzerten im Prozess ist, dass es sich jedes Mal um Unikate und um Welturaufführungen handelt. So auch in diesem Fall: In einem mehrtägigen Kreativaufenthalt haben der iranische Kamancheh-Spieler Mostafa Taleb und der Schlagzeuger Clemens Kuratle eine abendfüllende Komposition erschaffen. Wie sie klingt? Hier sind wir beim problematischen Teil in der Bevorschauung der Prozess-Konzerte: Man weiss es nicht genau. Die Urheber sprechen von einem sowohl melancholischen wie auch archaischen Werk, das in tranceartiger Ruhe gehalten sei. (ane)

Das aufregende Thuner Cholererock-Festival musste wegen bewilligungstechnischen Geplänkels von der Schadaugärtnerei in den Mokka-Garten ausweichen. Das Programm hat indes nicht darunter gelitten, im Gegenteil: Neben lokalen Künstlerinnen und Künstlern wie dem wohl aufregendsten jungen Blueser des Landes, Lucky Wüthrich (29.6.), und der betörenden Bieler Sängerin Dana (30.6.) präsentieren die Festivalmacherinnen und -macher mit dem deutschen Musiker, Autor und Hörbuchinterpreten Thees Uhlmann (30.6.) auch die südafrikanische Power-Rapperin Moonchild Sanelly (1.7.). Weiter auf dem Programm stehen virtuoser, mutiger Hip-Hop von Baze (1.7.) und Clubmusik mit einem Schuss Saudade von Da Cruz (1.7.), die eklektischen Pop, Afro-Beat und Krautrock zu hellen und doch kraftvollen Protestsongs vermengen. (mbu)

Film

Verdrängtes Begehren: Cate Blanchett in der lesbischen Liebesgeschichte «Carol». Foto: PD

Sie setzt ihre schauspielerischen Mittel äusserst dosiert ein, erzielt damit aber einen enormen Effekt: Cate Blanchett ist eine der beeindruckendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Diese Coolness bringt das Berner Kino Rex in den heissesten Tagen des Jahres auf die Leinwand: In der Reihe «Ein Sommer mit Cate Blanchett» gibts Werke aus allen Schaffensphasen der 53-Jährigen zu sehen, von «Elizabeth» (1998) über «Blue Jasmine» (2014) oder «Carol» (2015) bis «Tar» (2022). (reg)

Klassik

Der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard spielt Mozarts spätes Klavierkonzert in C-Dur KV 503. Foto: PD / Julia Wesely

Für das letzte Konzert der Saison lockt das Berner Symphonieorchester das Publikum mit lauter Lieblingen: Der gern gesehene Gast James Conlon steht am Dirigierpult, im Programm steht ausschliesslich Mozart. Zu Gast ist ausserdem der Pianist Pierre-Laurent Aimard mit dem Klavierkonzert C-Dur KV 503. Das Spätwerk Mozarts brach mit der Länge des ersten Satzes jegliche Konventionen und war wegweisend für Neuerungen der späten Wiener Klassik. Klingen tut es unvermindert nach mozartscher Raffinesse und Perfektion. Ein leichtfüssiger Sprung in die Sommerpause, fürs Orchester wie auch fürs Publikum. (mar)

