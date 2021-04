Verkehrsvision Inselareal – Mit der Berner Metro ins Spital Der Kanton prüft Optionen für den ÖV-Ausbau um das überlastete Insel-Areal. Die Vision: Kurzfristig Doppelgelenkbusse, langfristig wohl eine RBS-U-Bahn. Jürg Steiner

In diesem Bus steht man oft eng wie in einer Sardinenbüchse: Auf der Buslinie 12 zum Inselareal sollen mittelfristig grössere Doppelgelenkbusse fahren. Foto: Christian Pfander

Für Laien ist die Vorstellung verwirrend: Noch bis 2027 wird im Rahmen des Berner Bahnhofumbaus in einem Kraftakt der heutige RBS-Bahnhof nach Süden verschoben. Eben noch wühlte die Abstimmungsfrage, ob die künftig aus dem neuen Bahnhofausgang Mitte strömenden Pendlerinnen und Pendler einen unterirdischen Durchgang zum Hirschengraben erhalten sollen, die Stadtberner Öffentlichkeit auf. Und jetzt merkt man: Längst bevor das angefangene Bauwerk fertig ist, muss in Tat und Wahrheit alles schon wieder neu gedacht werden.

Denn: Nur einen Kilometer vom Bahnhof entfernt bahnt sich rasant der nächste ÖV-Engpass an. Allein der sich frenetisch entwickelnde Forschungs- und Spitalstandort Inselspital – der Kanton will die Insel zum führenden Medizinalstandort der Schweiz machen – wird in den kommenden 20 Jahren gemäss Prognosen eine zusätzliche ÖV-Nachfrage ab Bahnhof von 70 Prozent hervorrufen. Zwischen 2040 und 2060 rechnet man sogar noch einmal mit einem Wachstum von 50 Prozent.