Beiträge für Minderbemittelte – Mit der Ausbildung wurde alles anders Die Fritz-Burkhalter-Stiftung hilft Menschen in Langenthal auf dem Weg aus der Armut. Was das bewirken kann, zeigt die Geschichte einer Frau. Kathrin Holzer

Bernhard Marti präsidiert die Stiftung seit 2012. Das Beispiel von Franziska Müller (Name geändert) sei ein besonders erfreuliches, sagt er. Foto: Beat Mathys

Manchmal braucht es verhältnismässig wenig, um viel zu bewegen. Bei Franziska Müller (Name geändert) waren es am Ende 7000 Franken. Exakt so viel kostete die Langenthalerin die Ausbildung zur Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung, dank der ihr Leben vor bald vier Jahren eine entscheidende Wende nehmen sollte. Dabei hätte die Mittvierzigerin das Geld für die Ausbildung damals selber nie und nimmer aufbringen können.

Seit der Scheidung vom Schweizer Ehemann vier Jahre zuvor war sie auf wirtschaftliche Unterstützung angewiesen, lebte sie voll und ganz von der Sozialhilfe. Zwar sei sie früher in Deutschland stets berufstätig gewesen. Habe sie in der alten Heimat lange als Speditionskauffrau im Transportgewerbe gearbeitet und auch in anderen Bereichen als Sachbearbeiterin. In der Schweiz aber habe das nicht gereicht, um eine Stelle zu finden. Schon gar nicht in einem Teilpensum.