Unfall in Niederbipp – Mit der Ambulanz ins Spital Bei einer Kollision mit einem Lieferwagen ist am Donnerstag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag um 13.50 Uhr in Niederbipp. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Lieferwagen von Langenthal herkommend auf der Holzhäusernstrasse unterwegs. Der Lenker beabsichtigte, auf die Autobahneinfahrt auf die A1 in Richtung Zürich abzubiegen, als es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlichen Kollision mit einem Motorrad gekommen sei. Der Töff war in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt. Während den Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf den betroffenen Strassenabschnitten wechselseitig geführt. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

swl