Edimilson Fernandes – Mit den Young Boys will er gerade noch die Kurve kriegen Corona-Erkrankungen, Herzmuskelentzündung und öffentliche Trainer-Schelte: Nach einer schwierigen Zeit nimmt Edimilson Fernandes bei YB Anlauf in Richtung WM 2022. Fabian Sangines

Blick in Richtung WM 2022: Edimilson Fernandes will sich bei den Young Boys für weitere Aufgaben aufdrängen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es dürfte einer der Gründe sein, wieso sie ihn geholt haben. In einem zähen Match gegen die Grasshoppers läuft die 52. Minute, Fabian Rieder hat den Ball, wird etwas bedrängt. Edimilson Fernandes sieht das, vor allem aber sieht er, wohin sich sein Gegenspieler bewegt – also läuft er in die entgegengesetzte Richtung, dahin, wo sich der Raum öffnet. Das verschafft ihm Platz, er kann bis in den Strafraum dribbeln, bis er zu Fall gebracht wird. Penalty für YB. Und vor allem eine bildliche Darstellung der Stärken des 25-Jährigen, der wenige Tage zuvor vom FSV Mainz 05 ausgeliehen wurde.