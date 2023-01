Auftakt der Sommets Musicaux – Mit den Jungen Geburtstag feiern Das gibt es selten an den Sommets Musicaux de Gstaad: Ein mit deutsch-österreichischen Perlen durchsetztes Auftaktwochenende. Dazu ein schwedischer Bariton-Weltstar. Svend Peternell

Auftakt der Sommets Musicaux de Gstaad in der Kirche Saanen mit jugendlichem Schwung: Der künstlerische Leiter und Edelgeiger Renaud Capuçon mit (v.l.) den Talenten Guillaume Bellom, Klavier, Paul Zientara, Bratsche, und Stéphanie Huang, Cello. Foto: Raphael Faux (PD)

«Lasst uns zusammen Geburtstag feiern.» Das wird sich Renaud Capuçon gesagt haben. Nicht nur der smart-gewiefte Geiger und künstlerische Leiter der Sommets Musicaux de Gstaad feierte am Freitag seinen 47. Auch Wolfgang Amadeus kam an einem 27. Januar zur Welt und wäre 2023 auf 267 Lenze gekommen. Uralt natürlich an Jahren, aber jung an Schwingungen, Temperament und Ideen.