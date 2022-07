Neue Corona-Welle im Kanton Bern – Mit den Fallzahlen steigen auch die Impfungen an Die Ansteckungen mit den neuen Varianten BA.4 und BA.5 nehmen auch im Kanton Bern markant zu. Was kommt da auf uns zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Lina Stalder

Seit Anfang Juni werden auch im Kanton Bern wieder mehr Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Raphael Moser

56’000 Neuansteckungen mit Corona wurden in den vergangenen zwei Wochen (bis Montag, 27. Juni) in der Schweiz gemeldet – davon 6300 im Kanton Bern. Mitte Juni war der Zwei-Wochen-Schnitt mit 2800 Ansteckungen im Kanton noch halb so hoch.