Ausstellung in Eriswil – Mit dem Wochenendmaler auf Zugfahrt Im Stiftungshaus Eggenschwiler stellt sich Kunstvermittler Peter Killer als Künstler vor. Seine Partnerin Adelheid Hanselmann spielt dabei eine wichtige Rolle. Jürg Rettenmund

Peter Killer und Adelheid Hanselmann mit Bildern von Killers Zugfahrten. Foto: Marcel Bieri

Im Zentrum der neuen Ausstellung im Stiftungshaus Eggenschwiler in Eriswil wird man gegenwärtig auf eine Zugfahrt von Olten nach Almens ins Domleschg mitgenommen. Man sieht das Kernkraftwerk Gösgen dampfen, fährt am Prime Tower in Zürich vorbei.

Man entdeckt am Zürichsee ein renovationsbedürftiges Badehäuschen, eine Bootswerft und die Insel Ufenau. Über Sargans präsentiert sich der Gonzen in verschiedenen Lichtstimmungen. Auf Feldern leuchten Raps und Mohn, bis die Dächer von Almens auftauchen.

Gestaltet hat den Bilderbogen der Kunstvermittler Peter Killer, der lange Zeit in Ochlenberg gewohnt hatte und nun, mit 75 Jahren, als Künstler in den Oberaargau zurückkehrt. Viel verband ihn mit dem Künstler Franz Eggenschwiler, in dessen Atelier- und Wohnhaus heute die nach ihm und seiner Frau benannte Stiftung wirkt.