Sehbehinderte in Thun – Mit dem weissen Stock über die

blaue Welle Neue Aufmerksamkeitsfelder bei den blauen Wellen in der Innenstadt machen es blinden und sehbehinderten Menschen leichter, die Strassen zu queren. Godi Huber

Marianne Bürki quert mit dem Blindenstock die blaue Welle in der Thuner Freienhofgasse. Neu angebrachte «Aufmerksamkeitsfelder» (am unteren Bildrand) bieten Sehbehinderten eine wichtige Orientierungshilfe. Foto: Godi Huber

Marianne Bürki geht am Krebser-Gebäude entlang stadtauswärts in Richtung Bahnhofbrücke. Mit dem weissen Stock tastet die Thunerin das Trottoir ab, stösst auf eine Bodenmarkierung, bleibt stehen, wendet sich der Strasse zu, hebt den weissen Stock in die Höhe, wartet einen Augenblick und schreitet danach zügig über die stark befahrene Freienhofgasse. Der Verkehr stoppt einen Moment, und die Fussgängerin gelangt ohne Komplikationen auf die andere Strassenseite.