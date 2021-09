Beachvolleyballer Mirco Gerson – Mit dem Virus lernte er, sein Zuhause zu schätzen Zehn Jahre lang flog der Belper für seinen Sport rund um die Welt. Nun hat er genug vom Leben aus dem Koffer, gepaart mit dem ständigen finanziellen Druck. Marco Oppliger

Ausgespielt: Mit der Olympiateilnahme erfüllte sich Mirco Gerson in diesem Sommer einen grossen Traum. Foto: Felipe Dana (AP Photo)

Und dann ist plötzlich alles anders. Innert weniger Wochen kommt die Welt im Frühjahr 2020 quasi zum Stillstand. Aus Angst vor dem Coronavirus ziehen sich die Menschen mehr und mehr in die eigenen vier Wände zurück. An Profisport generell und Beachvolleyball speziell ist unter diesen Umständen sowieso nicht zu denken. Denn was gibt es in Zeiten einer Pandemie Absurderes als eine World Tour mit Turnieren rund um den Erdball?

Also sitzt Mirco Gerson zu Hause. Zum ersten Mal seit Jahren lebt er nicht mehr primär aus dem Koffer, sondern kann Zeit mit seiner Partnerin, Freunden und Bekannten verbringen – unter Einhaltung der entsprechenden Regeln, versteht sich. «Da spürte ich, dass mir das irgendwie gefehlt hat», hält er fest. Und so setzt sich Gerson erstmals mit den Gedanken auseinander, was nach dem Sport kommen könnte. Doch es sollte noch ein Jahr dauern, ehe er sich Anfang September 2021 zum Rücktritt entschliesst.