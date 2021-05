Biken auf den Azoren – Mit dem Velo durch den Malkasten Gottes Draussen im Atlantik liegt Sao Miguel. Wir haben die Azoreninsel mit ihren farbenprächtigen Vulkanlandschaften, Weiden und Dörfern auf dem Mountainbike erobert. Daniel Schneebeli

Abfahrt durch die üppige Vegetation auf den Azoren. Foto: Pesche Fahrni

Die Impfquoten steigen, die Infektionszahlen sinken, und die Menschen schauen sich wieder nach Erlebnissen jenseits der Landesgrenzen um. Zum Beispiel auf den Azoren. Unsere Reise fand statt, als noch keine Masken und Desinfektionsmittel zum Leben gehörten. Doch sie ist genauso noch immer möglich:

Etwas griesgrämig sieht sich der junge Bauer an, wie wir die Rampe hochstrampeln. Er sitzt in einer mobilen Melkstation, wo er seinen Holstein-Kühen täglich die Milch abnimmt. Sämu, unser Bauer aus dem Freiburgischen, steigt keuchend ab und legt sein Mountainbike in die Wiese.