Serie «Ferien in der Pandemie» – Mit dem Velo auf die «kleinen Berge» SC Langenthal-Trainer Jeff Campbell muss diesen Sommer gezwungenermassen in der Schweiz verbringen. Langweilig wird es dem 39-Jährigen aber keineswegs. Julian Perrenoud

In diesen Tagen ist die gesamte Eishockey-Mannschaft des SC Langenthal in den Ferien – wie jedes Jahr. Normalerweise gehe ich im Juli für drei, vier Wochen zurück nach Kanada. Das ist diesen Sommer allerdings nicht möglich. Meine Familie und ich müssten dort nämlich für zwei Wochen in Quarantäne. Mit zwei Kindern ist es uns das nicht wert. Zudem waren wir lange unsicher, ob das Land wieder Lockerungen vornehmen würde.