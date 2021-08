Was geht? – Ausgehtipps – Mit dem Töff nach New York: 972 Pannen Bei solch einer verrückten Reise – festgehalten im Film – ist selbst der härteste Ausgang ein Zuckerschlecken. Ausserdem: Rollschuhdisco, Rap, nochmals Rap. Michael Feller

Irrsinnige Töff-Reise

Evakuiert vom russischen Militär: Eine von vielen Pannen in «972 Breakdowns». Foto: pd

Fünf junge Künstler verkaufen all ihren Besitz, lassen ihr altes Leben hinter sich und machen sich auf alten Ural-Motorrädern auf den 43’000 Kilometer langen Landweg von Deutschland nach New York. Die ständigen Pannen – 972 an der Zahl – scheinen ihre abenteuerliche Reise unmöglich zu machen. «972 Breakdowns» heisst denn auch der Film (D, 2020) zum wahnwitzigen Projekt. Anne und Johannes, eine Heldin und ein Held dieses Abenteuers, sind bei der Schweiz-Vorpremiere in der Cinématte dabei, ausserdem Regisseur Daniel von Rüdiger.

Parkplatz? Depot für Baustellenaushub?

Die Schützenmatte zwischen Niemandsland und Massenkultur. Bild vom Festival «No Nations – No Borders» 2017. Foto: Manuel Zingg

Die Berner Schützenmatte ist immer mal wieder anders und meistens verdächtig – wegen der Reitschule nebenan. Halbseidene Pläne werden schubladisiert und neue Umnutzungsideen gebrainstormt. Aber zum Glück ist jetzt wieder etwas los: Einen Monat lang soll die Sommerbühne die geneigte Berner Jugend und Junggebliebenheit mit einem kulturellen Angebot erfreuen. Los geht es dieses Wochenende mit Livemusik, Breakdance und Rollschuhdisco.

Rapper leben länger

Rapper zwischen Wankdorf und Westside: Fantu. Foto: pd

Unweit vom Rollschuhdiscoparadies Schützenmatte geht ein Berner Rap-Fossil neue Wege: Fantu, einer der vier Rapper der legendären Wurzel 5, tauft im Bierhübeli sein erstes Solo-Album. «Westside» ist ein Westside-Album: Nicht etwa wegen des Berner Einkaufszentrums, das durchaus auch eine Rolle spielt. Mehr durch die Bezüge auf die amerikanische Rap-Tradition. Denn auch bei Fantu trifft sphärischer Elektro auf gerappte Geschichten, bei denen ganz und gar kein Silbenwurf-Geschwindigkeitsrekord angestrebt wird. Er spielt seine Songs im Rahmen der Sommertour des Rapper-Kollektivs Chlyklass.

Eine Kapelle für Steff la Cheffe

Mit feiner Klinge: Steff la Cheffe. Foto: pd/Ellen Mathys

Das Kleintheater La Cappella im Berner Breitenrain ist auf den ersten Blick ein seltsamer Ort für eine Rapperin. Andererseits ist und bleibt Steff la Cheffe «Ds Meitschi vom Breitsch», erstens, und zweitens schlägt sie längst die ruhigeren Töne an und schwingt die feinere Klinge. Sie stellt ihr Album «PS:» vor, das im Mai 2020 erschienen und lockdowngeschuldet etwas in den Startblöcken verharrt ist.

Doch lieber Rockgitarren?

Velvet Two Stripes geben der Rockmusik einen neuen Dreh. Foto: pd/Ladina Bischof

Nach dem ersten Lockdown organisierte eine Gruppe des Quartiertreffs Thunplatz in Bern 2020 ein kleines Open Air. Jetzt folgt Ausgabe zwei des «Festivals im Garten». Auf dem Programm: Rockgitarren. Und wer glaubt, ebendiese Gitarrenrockmusik sei Männersache, wird im lauschigen Garten zwischen Seilpark und irakischer Botschaft eines Besseren belehrt. Das aufregend frische St. Galler Trio Velvet Two Stripes und die immerwiedergute Evelinn Trouble sorgen für einen angemessenen Frauenanteil. Ausserdem im Park: Pablo's Lonely Hearts Club Band und Dirty Sound Magnet.

