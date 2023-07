Sehen so Leute aus, die an die Zukunft ihrer Sache glauben? Alexandre Fasel während der Medienkonferenz des Bundesrats in Bern, an der er als neuer EDA-Staatssekretär vorgestellt wurde (28. Juni 2023). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wenn etwas die Krise in der schweizerischen Europapolitik belegt, dann der Aufstieg von Alexandre Fasel zum Staatssekretär des EDA und damit zum Chef der bilateralen Gespräche mit der EU. Der Bundesrat hat ihn am Mittwoch ernannt. Nichts gegen diesen sicher erfahrenen, kompetenten Diplomaten – aber der Mann ist 62. Sehen so Leute aus, die an die Zukunft ihrer Sache glauben? Es bleiben Fasel drei kurze Jahre, um ein neues Rahmenabkommen zur Unterschriftsreife zu bringen, wo zur Stunde noch nicht einmal klar ist, ob jene, die dann unterschreiben sollen, schon geboren sind. Es ist ein Himmelfahrtskommando, also ein Auftrag, wie ihn in der Regel nur jene reizt, die nichts mehr zu verlieren haben. So gesehen erinnert Fasel an einen Todkranken, der noch einmal etwas Lebensgefährliches erleben will.