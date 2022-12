Neujahrskonzerte Thun – Mit dem Schweizer Meister von West nach Ost Dirigiert von Joram Bots aus Wattenwil, brillierte die Brassband Berner Oberland Junior an den Schweizer Meisterschaften in Montreux. Am 1. Januar gastiert die Topformation in Thun.

Dirigent Joram Bots und «seine» Brassband Berner Oberland Junior (BBOJ) holten in Montreux den Brassband-Schweizer-Meister-Titel in ihrer Kategorie. Foto: PD/Levy Loye

1992, als Joram Bots geboren wurde, wurde die Brassband Berner Oberland Junior (BBOJ) gegründet – als Nachwuchsformation für die renommierte Brassband Berner Oberland. 30 Jahre später schwingt der gebürtige Wattenwiler selber den Taktstock für die Nachwuchsformation – und führt sie gleich in seinem ersten Jahr an die nationale Spitze: Rang 1 in der Kategorie 2 am 47. Schweizerischen Brassband-Wettbewerb – den Schweizer Meisterschaften – in Montreux. Am gleichen Anlass holte Bots mit der Brass Band Gürbetal – «seiner» Band, doch dazu später – in der Kategorie 3 ebenfalls den Titel.

«Wir hatten keine Ausfälle, konnten konzentriert proben, die Vorkonzerte sind gelungen – sodass wir auch in Montreux in einen guten Flow kamen.» Joram Bots, BBOJ-Dirigent

Für die BBOJ war es der erste Triumph nach einer mehrjährigen Pause. «Ein Sieg ist definitiv etwas Spezielles», sagt Dirigent Bots, «auch wenn die Formation vorher immer gut platziert war.» Die Basis für den Erfolg habe die Band in den Wochen vor dem Auftritt am Genfersee legen können. «Wir hatten keine Ausfälle, konnten konzentriert proben, die Vorkonzerte sind gelungen – sodass wir auch in Montreux in einen guten Flow kamen», sagt er.

Ein Flow, in den vor allem die Musikerinnen und Musiker eintauchen können müssen, sagt Bots. «Wenn sie hören und spüren, dass es läuft, tragen sie sich gegenseitig. Der Dirigent kann da nur noch sehr beschränkt Einfluss nehmen.»

Ambitionierter Musiker und Dirigent

Joram Bots spielt selber seit seiner Kindheit Cornet; schon mit 12 trat er der Brass Band Gürbetal bei, mit 15 Jahren fing er an, Trompete und Klavier zu spielen. Er besuchte das Gymnasium in Thun mit Schwerpunktfach Musik und studierte nach der RS im Militärspiel an der Hochschule der Künste Bern; sowie nach dem Abschluss in Masterpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste im Performance-Master. Er wirkte als Musiker in verschiedenen bekannten Formationen mit und ist aktuell Mitglied des Sinfonischen Blasorchesters Bern. Seit 2019 unterrichtet er an der Musikschule Gürbetal Trompete und Cornet.

«Ich war mir bewusst, dass eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden ist – schliesslich spielen in der BBOJ die besten Jung-Blechbläser des Kantons.» Joram Bots, BBOJ-Dirigent

War es ein Ziel des ambitionierten Musikers, mit der BBOJ als Dirigent wieder vermehrt «Titel zu hamstern»? – «Nein», sagt er, «das war nie meine Motivation, als ich das Dirigentenamt übernahm. Aber ich war mir bewusst, dass eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden ist – schliesslich spielen in der BBOJ die besten Jung-Blechbläser des Kantons.» Am Ende, so Bots weiter, müssten für einen Wettbewerbsgewinn immer viele Faktoren zusammenspielen. «Die Titelverteidiger wurden heuer drittletzte – aber sind deswegen immer noch eine grossartige Formation.»

Spezielles Heimspiel

Der nächste grosse Auftritt der BBOJ in der Region ist an den Neujahrskonzerten, am 1. Januar um 15 und 19 Uhr im KKThun. Die Konzerte stehen unter dem Motto «Von West nach Ost – vom Broadway bis in den Balkan»; die BBOJ macht den Auftakt mit Melodien aus Nordamerika. Zu hören sind unter anderem George Gershwins «Porgy and Bess» und «Singin’ in the rain» von Nacio Herb Brown. Ein Programm, das Joram Bots in Absprache mit dem OK und der zweiten Formation extra für die Neujahrskonzerte zusammengestellt hat.

«Ein Auftritt als Hauptformation und im grössten Saal der Region ist für die jungen Musikerinnen und Musiker definitiv etwas Spezielles», sagt Dirigent Bots. Die Regel seien eher Auftritte als Gäste bei anderen Formationen oder der «Mutter-Band» BBO.

Das Molotow Brass Orkestar gastiert am 1. Januar zusammen mit der BBOJ an den Neujahrskonzerten in Thun. Foto: PD/Dresu Huber

Im zweiten Teil der Neujahrskonzerte führt das Molotow Brass Orkestar das Publikum weiter in Richtung Osten. Das Sextett mit fünf Blechbläsern und einem Schlagzeuger präsentiert rasante Balkangrooves gemischt mit Schweizer Volksliedern inklusive Jodelklängen. Den Abschluss gestalten die beiden Bands gemeinsam. Mit vier gemeinsam dargebotenen Stücken sorgen sie für den Schlusspunkt.

Jährlich andere Ensembles

An den Neujahrskonzerten in Thun treten jedes Jahr andere Formationen auf, vorwiegend aus der Region. Wichtig ist dem Organisationskomitee, für Abwechslung zu sorgen und unterschiedliche Musikgenres zu präsentieren. So ist 2024 Klassik vorgesehen und am Neujahrstag 2025 ein Chorkonzert. Die Neujahrskonzerte Thun bestehen seit knapp 20 Jahren. 2004 fand die erste Austragung statt, damals übrigens mit Brass Band Berner Oberland (BBO).

