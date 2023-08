Marodes Schulhaus in Worb – Mit dem Schraubenzieher durch die Wand Die Sanierung im Worbboden wird teuer. Nicht alle finden 26 Millionen Franken dafür gerechtfertigt. Ein Rundgang zeigt: Handeln wäre nötig. Sandra Rutschi Raphael Moser (Fotos) UPDATE FOLGT

Hauswart Thomas Wymann in einem Klassenzimmer des Schulhauses Worbboden. Hier regnet es regelmässig rein. Fotos: Raphael Moser

Auf den roten Fensterrahmen hat Thomas Wymann vor acht Jahren einen Holzladen geschraubt. Er soll den Regen zurückhalten – aber mittlerweile zeichnet sich auch auf ihm ein grauer Fleck ab. Das Wasser drückt wieder durch. Direkt über der Steckdose. «Wenn der Strom ausfällt, wissen wir, warum», sagt Wymann.

Der Hauswart steht in einem Klassenzimmer im Oberstufenzentrum Worbboden, das bekannt ist für seine rote Fassade mit den vielen Fenstern. Einige dieser Fenster sind zwischen den Scheiben angelaufen. «Da hilft alles Putzen nichts.»

Andere hat der Hauswart zugeschraubt, weil Wind und Regen sie immer wieder aufstiessen. «Einmal breitete sich eine Pfütze über die Hälfte des Zimmers aus.» Bei abgeblätterten Stellen gibt der Fensterrahmen nach, wenn Wymann mit dem Finger darauf drückt. «Da könnte man problemlos einen Schraubenzieher durchstossen.»

1 / 5 Bei der provisorischen Abdichtung aus Holz drückt das Wasser bereits wieder durch – direkt über der Steckdose.

Dass das Schulhaus Worbboden saniert werden muss, ist schon lange klar. Mitte der 1970er-Jahre gebaut, hat vor allem – aber nicht nur – die Fassade Erneuerungsbedarf. Eine Gesamtsanierung hat die Worber Politik in den letzten zehn Jahren aus Kostengründen stets verschoben. Stattdessen wurden mal die Dächer, mal ein Boden neu gemacht.

Nun liegt ein neues Projekt vor. Die Kosten korrigierte die Gemeinde in den letzten Jahren laufend nach oben. Nun sollen sie 26 Millionen Franken betragen. Am 22. Oktober werden die Worber Stimmberechtigten darüber entscheiden.

Der Abstimmungskampf hat bereits begonnen, daran lässt die neuste Ausgabe des Gemeindeblatts «Worber Post» keine Zweifel. Die SVP und die FDP, die bereits im Parlament gegen die Sanierung stimmten, bringen ihre Argumente für ein Nein vor.

Zu laut, zu kurz

Das Hauptargument der Gegnerinnen und Gegner: Die Sanierung sei zwar nötig, aber in dieser Form zu teuer. Sie befürchten, dass sie ohne Steuererhöhung kaum zu stemmen sein werde – eine Einschätzung, die auch die Finanzkommission teilt. Die Investition könnte zudem dazu führen, dass andere Arbeiten aufgeschoben werden müssen, bis wieder genügend Geld vorhanden ist. Deshalb fordern die Bürgerlichen eine abgespeckte Version.

Sparen möchten sie zum Beispiel beim Provisorium, in dem während der Bauzeit unterrichtet werden soll. Ausserdem sei das Schulhaus, in dem zurzeit auch die Musikschule in vier Zimmern eingemietet ist, für die aktuelle Zahl von Schülerinnen und Schülern überdimensioniert, argumentierten sie im Parlament.

Für Schulleiter Oliver Rüesch ist klar: Ohne Provisorium lässt sich diese Sanierung nicht umsetzen.

«Ich wünschte, die Gegnerinnen und Gegner hätten mal das Gespräch mit mir gesucht», sagt Schulleiter Oliver Rüesch. Er steht neben Hauswart Wymann im Klassenzimmer im Worbboden. Wenn man die Fassade neu mache, bringe dies halt vieles mit sich: die Wände, die Leitungen, die Böden.

Rüesch schaut aus dem Fenster über die Anlage. Auf der Hälfte des roten Turnplatzes soll das zweistöckige Provisorium zu stehen kommen, bevor dann auch dieser saniert wird. Der Schulleiter ist überzeugt: Ohne Provisorium geht es nicht.

Das Schulhaus mit dem roten Platz, auf dem das Provisorium stehen soll.

Rüesch klopft an die Wand des Klassenzimmers. «Wenn hier jemand bohrt, hören wir das noch drei Stockwerke weiter unten. Während der Bauarbeiten in diesem Haus zu unterrichten, wäre unmöglich.»

Für unrealistisch hält Rüesch auch den Vorschlag der Bürgerlichen, die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrkräfte für den Unterricht in Worbs andere Schulhäuser zu transportieren. «In einzelnen Fächern wie Technisches Gestalten ist das sinnvoll und wird es auch gemacht. Aber um dies überall zu machen, sind die Pausen viel zu kurz.»

Neue Anforderungen

Und was sagt der Schulleiter zum Vorwurf, dass das Schulhaus überdimensioniert sei? «Wir haben heute ein ganz anderes pädagogisches Konzept als vor fünfzig Jahren.» Rüesch schliesst den Fachraum für Biologie auf. Auf Stufen sind Pulte mit Klappsitzen aufgereiht – bei einigen fehlt der Sitz, andere lassen sich nicht mehr hochklappen. «Fachräume wie diese benötigen wir heute nicht mehr», sagt der Schulleiter. Die Zeiten, in denen die Lehrperson etwas vorzeige und die Jugendlichen das Experiment nachahmten, seien vorbei.

1 / 4 Der Fachraum mit Pulten auf Stufen soll aufgehoben werden.

Statt der Fachräume brauche es zu jedem Klassenzimmer einen Gruppenraum. Dorthin ziehen sich Gruppen zurück, die den Stoff entweder früher als der Rest der Klasse begreifen oder noch zusätzliche Unterstützung benötigen. Einige Klassen- und Fachzimmer werden deshalb halbiert und zu Gruppenräumen umfunktioniert. Ein Co-Working-Space und ein Kreativ- und Experimentierraum sind vorgesehen, in den Nischen im Korridor Coaching-Boxen für Kleinstgruppen.

«Wenn die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigen sollte, könnten wir einen der Räume problemlos zum Klassenzimmer umfunktionieren», sagt Rüesch. Danach müssten aber Gruppenräume zu Klassenzimmern umfunktioniert werden. «Das täte weh, aber die Musikschule möchten wir ja nicht rauswerfen.»

Veraltete Leitungen

Schulleiter Rüesch und Hauswart Wymann gehen durch die Korridore des Schulhauses. Hinter roten Verschalungen sind die Sicherungskästen untergebracht. Thomas Wymann öffnet sie. Die Schalter stammen noch aus den 1970er-Jahren. «Das sieht aus wie bei einem alten Emmentaler Bauernhaus», sagt Oliver Rüesch. Wymann nickt: «Und die Platten dahinter sind aus Asbest, wie es damals üblich war.»

1 / 4 Der Sicherungskasten in einem der Korridore.

Die Stromleitungen, aber auch die Wasserrohre müssen saniert werden. Wymann führt in die Knabentoilette, wo zwei von ursprünglich vier Pissoirs fehlen und man rückwärts in die engen Toilettenboxen gehen muss, wenn man die Tür schliessen will. Dann dreht er beim Lavabo den Hahn auf. Das Wasser ist leicht rot gefärbt. «Nach einer längeren Stehzeit ist das normal.» Der Hauswart zückt sein Smartphone und zeigt das Bild eines Wasserrohrs. Es ist innen komplett verrostet.

Theorie und Praxis

Rüesch und Wymann gehen vom Schulhaus Richtung Aula- und Turnhallentrakt. Auch dort muss saniert werden. Der Schulleiter führt auf die Bühne der Aula und zeigt nach oben. An Eisenstangen baumeln Lampen und Vorhänge. «Wie lange die noch halten, wissen wir nicht», sagt Rüesch.

Auch die Aula wird saniert.

Gegenüber der Bühne führt Wymann in den Technikraum. Vor einem Durchguck zur Bühne steht ein Mischpult, von dem aus der Techniker früher das Licht steuerte. «In den 1970er-Jahren galt dies als neuste Technik», sagt Wymann. Vielleicht könne man das heute noch als Rarität verkaufen.

Als Rüesch und Wymann in der Dreifach-Turnhalle ankommen, hat eine Mitarbeiterin gerade die Duschen aufgedreht – damit die Ersten, die sie nach den Ferien nutzen, dann nicht rot duschen müssen. In der Halle scheint die Sonne auf die rote Fassade und lässt die Fenster in unterschiedlichen Schattierungen von Trüb schimmern.

Die Fensterfront bei der Turnhalle schimmert trüb.

Der Boden hingegen glänzt in satten Farben. «Er wurde vor wenigen Jahren neu gemacht», sagt Rüesch. «Eigentlich müssten wir ihn rausreissen und den Boden darunter isolieren. Aber das wäre zu teuer und auch nicht umweltfreundlich.» Ein Notausgang hingegen, der müsse sein. «Theoretisch dürften heute bloss 100 Leute in diesem Raum sein.»

Hauswart Wymann schliesst den Turnhallentrakt ab. Wenn das Stimmvolk im Oktober die Sanierung annimmt, beginnen die Bauarbeiten im Frühling 2026. Im Sommer 2027 wäre das Schulhaus dann fertig. Alternativen hat der Gemeinderat keine ausarbeiten lassen. Bei diesem Projekt, sagt Schulleiter Rüesch, sei alles bestens gelaufen. «Alle wurden ernst genommen – wir, die Schüler, das Schulhaus.» Die 26 Millionen Franken seien gerechtfertigt.

Hätte man wirklich nichts besser machen können? Rüesch überlegt. Dann schüttelt er den Kopf. «Ich sehe nicht, was man an diesem Projekt noch hätte verbessern können.»

Ein Blick von aussen auf die Fassade.

Gesprächsstoff – der Podcasts von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Sandra Rutschi ist Redaktorin, Kolumnistin und Co-Leiterin des Ressorts Region. Sie schreibt seit 1999 über das Geschehen im Kanton Bern und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Infos Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos @raphaelmoser

Fehler gefunden?Jetzt melden.