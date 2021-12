Heinz Frei, Sportpionier – Mit dem «Scheiss-Rollstuhl» an die Weltspitze Seine letzte Silbermedaille erkämpfte er sich in diesem Sommer mit 63 Jahren. Nun tritt Heinz Frei als Behindertensportler ins zweite Glied. Und schaut zurück. Stephan Künzi

Strahlt mit der Silbermedaille aus Tokio und den beiden Trophäen aus der Wahl zum Sportler des Jahres um die Wette: Heinz Frei, Pionier im Behindertensport aus Oberbipp. Foto: Beat Mathys

Zwei Figuren zieren das Cheminée in seinem Wohnzimmer. Sie erinnern ihn an zwei der insgesamt zehn Wahlen zum Schweizer Sportler des Jahres, die er in seiner Kategorie für sich entschieden hat. Athletisch ist ihre Haltung, das rechte Bein angewinkelt, der linke Arm zum Himmel ausgestreckt – fast scheint es, als ob die beiden Kerle gleich loslaufen möchten.

Ob dieser Anblick nicht schmerzen muss? Immerhin sind die Zeiten, in denen er derart unbeschwert durch die Welt laufen konnte, längst Vergangenheit. Passiert ist es vor 43 Jahren und ausgerechnet beim Sport, den er so liebte. Beim Erkunden eines Volkslaufs stürzte der gerade erst dem Teenageralter Entwachsene unglücklich und verletzte sich schwer.