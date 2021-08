Neue Mietstation im Diemtigtal – Mit dem Rollstuhl über Stock und Stein Neu können Menschen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung auch auf dem Campingplatz Schwenden einen geländegängigen Rollstuhl mieten. pd

Mit diesem geländegängigen Rollstuhl können attraktive Wanderungen unternommen werden. Er kann neu auch auf dem Campingplatz Schwenden im Diemtigtal gemietet werden. Foto: PD

Der JST Mountain Drive ist ein ganz besonderer Rollstuhl: Er bewältigt selbst steile Wegstücke und holprige Wanderwege problemlos, und durch seinen leistungsfähigen Elektromotor ist er auch für Menschen geeignet, die ihre Arme nicht zum Anstossen benutzen können.

Je nach Bedarf kann er auch von einer Begleitperson gesteuert werden. Der JST wurde in Erlenbach im Simmental entwickelt – am Fusse des Diemtigtals. Im Jahr 2017 konnte die Stiftung Cerebral die erste Mietstation für geländegängige Rollstühle JST Mountain Drive am Stockhorn in Betrieb nehmen. Gemeinsam mit dem Naturpark Diemtigtal und der Camping Eggmatte GmbH wurde nun auch im Diemtigtal eine Mietstation eingerichtet.

Menschen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung können neu direkt auf dem Campingplatz in Schwenden einen JST Mountain Drive mieten und damit verschiedene Wanderungen unternehmen. Insgesamt werden drei verschiedene Routen quer durch den Naturpark für die Nutzung mit dem JST eingerichtet. Eine weitere Mietstation befindet sich im Freilichtmuseum Ballenberg.

