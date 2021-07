Gymnasium Interlaken – Mit dem Reifezeugnis ins Erwachsenenleben Trotz Covid-Pandemie war die 56. Maturitätsfeier des Gymnasiums Interlaken ein freudiger Anlass. Autor Sunil Mann sprach über Erfolge und Niederlagen. Monika Hartig

Die Besten des Matura-Jahrgangs 2021: (hinten v.l.) Aimé Mühlemann, Julian Zaugg, Ilya Jenni; (vorne v.l.) Robyn Scheurer, Carmen Hiltbrunner und Claudia Wendler. Foto: Monika Hartig

«Ihr Maturazeugnis bestätigt, dass Sie bereit sind auszufliegen, das schützende Vogel-, Schul- und Elternhaus zu verlassen in Richtung Erwachsenenleben», sagte Rektorin Andrea Iseli in ihrem Grusswort zur Maturfeier 2021. Die 56. Maturfeier des Gymnasiums Interlaken fand am Freitag in der Konzerthalle des Congress Centre Kursaal Interlaken statt.

Auf der Einladungskarte war das Sujet eines Vogelhauses, wo Vögel aus und ein fliegen, zu sehen. Trotz des gleichzeitig stattfindenden EM-Viertelfinal-Fussballmatchs Schweiz – Spanien nahmen zahlreiche Angehörige und Freunde der Schulabgänger teil. Für sie galt die Maskenpflicht. Zum Auftakt präsentierten einige der Maturandinnen und Maturanden einen Line Dance im Westernstil unter der Leitung von Brigitte König. Musikalisch untermalt wurde die Feier von Rolf Häsler und seiner Band.