RBS-Linie durch Boll – Mit dem neuen Bahnhof endet die Zeit der Strassenbahn Markantes Dach und hohe Perrons statt kleines Bahnhöfli mit angebautem Güterschuppen – Boll ist definitiv im S-Bahn-Zeitalter angekommen. Stephan Künzi

Wuchtige Stützen aus Holz, elegant geschwungenes Perrondach: Am neuen Bahnhof Boll-Utzigen sollen die Pendler bequem auf die Züge des Regionalverkehrs Bern–Solothurn (RBS) umsteigen können, vom Velo her genauso wie vom Postauto. Foto: Nicole Philipp

Wuchtig und doch mit einer gewissen Eleganz ragen die 17 Stützen in die Höhe. Sie tragen das markante Dach, das die wartenden Passagiere von nun an vor Wind und Wetter schützt. Noch zieht die Konstruktion am Rand von Boll das Interesse vieler auf sich, zu frisch wirkt sie und zu ungewohnt ist ihr Anblick. An diesem Montagmorgen tut sie dies ganz besonders – denn erstmals machen hier, am neuen Bahnhof Boll-Utzigen, die Züge des Regionalverkehrs Bern–Solothurn (RBS) halt.