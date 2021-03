ÖV Stadt Bern – Mit dem «Matte-Schnägg» im Schneckentempo in die Zukunft Der Versuch von Bernmobil mit selbstfahrenden Bussen in der Berner Matte geht in die letzte Runde. Doch bis der fahrerlose ÖV zum Standard wird, dürften Jahrzehnte vergehen. Benjamin Bitoun

Im Stop-and-go-Modus Richtung Verkehrszukunft: Der «Matte-Schnägg» von Bernmobil. Foto: Raphael Moser

Seit knapp zwei Jahren kriechen die selbstfahrenden Minibusse von Bernmobil im Schneckentempo durch die Berner Matte. Mit den beiden Achtplätzern, die mit künstlicher Intelligenz ausgerüstet und ohne Fahrer unterwegs sind, tasten sich die Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil in Richtung Verkehrszukunft.

Dabei lassen sie sich weder durch Corona-Beschränkungen für den öffentlichen Verkehr noch durch technische Pannen entmutigen. Nicht einmal durch die Tatsache, dass bereits Schneefall oder herumwirbelndes Laub von der empfindlichen Sensorik nicht richtig erkannt wird und in der Folge einen Notstopp befohlen wird. Immer mal wieder stand der Minibus in den vergangenen Monaten deswegen still.