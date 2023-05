Phänomen in der Tierwelt – Mit dem Klimawandel werden Vögel kleiner – Ornithologen rätseln Forscher beobachten derzeit, dass kleine Vögel immer kleiner werden, deren Flügel aber grösser. Was dahinterstecken könnte. Benjamin von Brackel

Indianergoldhähnchen sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Foto: Imago

Das Indianergoldhähnchen (Regulus satrapa) ist ein gerade mal fünfeinhalb Gramm leichtes Vögelchen mit schwarz-gelb-orangem Irokesenschnitt. Das Leichtgewicht brütet in den Nadelwäldern Nordamerikas und zieht im Winter in die Südstaaten der USA. Während des Vogelzugs überfliegen die Singvögel auch Chicago – und einige zerschellen dabei an den Häuserfronten und Fenstern. Über 40 Jahre lang haben Mitarbeiter des Field-Museums von Chicago Hunderte Vogelleichen eingesammelt und vermessen. Dabei machten sie eine überraschende Entdeckung: Die ohnehin schon kleinen Vögelchen waren mit der Zeit noch kleiner geworden, während die Spannweite ihrer Flügel zugenommen hatte. Das galt auch für die meisten anderen der untersuchten Arten.