Flugzeug-Cockpit nachgebaut – Mit dem Jet von Goldswil

nach Mallorca Der pensionierte Geschäftsmann Ruedi Schneider hat sich ein Cockpit des Passagierjets EMB 175 im Massstab 1:1 gebaut. Er «fliegt» nach Mallorca oder nimmt den Autor mit nach Innsbruck. André Dähler

Im nachgebauten Cockpit des Passagierjets EMB 175: Pilot Ruedi Schneider (l.) «fliegt» mit Co-Pilot Martin Stalder nach Mallorca. Stalders Sohn Christoph hat seinem Vater diesen Flug zum Geburtstag geschenkt. PD / Herbert Steiner

Schritt für Schritt nimmt Ruedi Schneider den Cockpitsimulator im Embraer-Modell der«Just Flight»-Version in Betrieb. Das ganze Cockpit-Layout entspricht genau diesem Flugzeugtyp. Die Geräuschkulisse ändert sich, es beginnt zu summen und zu surren. Alles wird vom Pilotensitz aus eingestellt, es gibt keine Bedienkonsole ausserhalb des Simulators. Wird die Tastatur gebraucht, klappt man sie einfach von der linken Cockpitseite herunter. Als Maus sind Scratchpads in eine Art Sockel (Pedestal) integriert. In der echten Embraer übrigens auch, wie Schneider erklärt.