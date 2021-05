Übernachten zum Rabattpreis – Mit dem Halbtax für Hotels auf Schnäppchenjagd Besitzer einer Hotelcard erhalten bis zu 50 Prozent Ermässigung in über 500 Hotels. Ein Angebot für alle, die sich gern überraschen lassen – ein Erfahrungsbericht. Chris Winteler

Alle Hotelkategorien stehen zur Wahl, in der Schweiz und in Nachbarländern. Foto: Chris Winteler

Der «Wochenendknaller» ist der Hirschen im bernischen Eggiwil. Das Dreisternhotel wirbt mit «herzlichem Empfang und familiärem Ambiente». Das «Doppelzimmer Klassik» bietet Holzparkett-, Vinyl- oder Teppichboden, Haartrockner und Safe sowie Rollstoren und Transparentvorhänge für eine «angenehme Privatsphäre». Warum am Wochenende nicht spontan ins Emmental? Das beste Argument: Man spart 71 Stutz! Eine Nacht im Hirschen kostet aktuell 71 statt 142 Franken. Sofern man eine Hotelcard sein Eigen nennt.

Mit dem «Halbtax für Hotels» erhält man bis 50 Prozent Ermässigung in über 500 Hotels aller Kategorien. Darunter 24 Luxusherbergen – die Gelegenheit, zum halben Preis in einem 600-Franken-Zimmer zu nächtigen. 70 Hotels sind nicht nach Sternen klassifiziert. Zum Beispiel das Barabas in Luzern, das ein «echtes Knast-Erlebnis» verspricht. Und momentan 10 Prozent Rabatt offeriert. Die ehemalige Gefängniszelle (11 Quadratmeter) bietet: schwere Türe, kleines Fenster, Gitterstäbe davor, einfaches Bett. 114 statt 127 Franken kostet die ungefederte Nacht («Sie sparen 13 Franken!») – ohne Frühstück, versteht sich.