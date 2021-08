Ursus & Nadeschkin sagen Shows ab - «Mit dem Geld hätten wir nicht mal das Benzin bezahlen können»

Urs Wehrli: Vor der Pandemie kamen bis zu 850 Leute an einem Abend zu uns in die Vorstellungen.

Ein Schock?

Urs Wehrli: Eher eine Erkenntnis…

Nadja Sieger: Tatsächlich haben wir so etwas in den 34 Jahren, in denen wir im Duo auftreten, noch nie erlebt. Aber in diesem Fall war ich froh um den Entscheid. Manchmal muss man einfach sagen, jetzt geht es nicht. Vielleicht sind wir noch zu früh mit unseren Auftritten.