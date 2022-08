Gauklerfest Interlaken – Mit dem gelben Radl zur Hochzeit Die Gaukler enterten am Wochenende die Rosenstrasse in Interlaken. Sie unterhielten das zahlreiche Publikum wunderbar. Anne-Marie Günter

Sie suchte in jeder Show akrobatisch den Richtigen fürs Leben: Jessica Arpin, hoch zu Rad, begutachtet die Bewerber. Foto: Anne-Marie Günter

Bei Strassenkünstlern kommt das Publikum, wann es will. Und es geht, wann es will. Wer am Wochenende ganz sicher ganz lange an der Rosenstrasse in Interlaken bleiben wollte, waren die Kinder. Wann schon lässt einen eine Zaubertänzerin in ihren kleinen Spiegel blicken und kämmt einem schnell die Haare? Und wann bückt sich ein Akrobat, der fast schwerelos an einer Stange turnt, herunter zu den auf der Strasse sitzenden Kleinen und klatscht jedes ab?