Nach zähen Verhandlungen – Mit dem Fischzentrum am Moossee geht es vorwärts Die Fronten zwischen den Fischern und dem Besitzer der Fischzucht waren verhärtet. Nun haben sich die Parteien gefunden. Die Planung geht weiter. Hans Ulrich Schaad

Die Fischzucht am Moossee ist seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb. Foto: Raphael Moser

Die national organisierten Fischer haben grosse Pläne am Moossee. Sie möchten auf dem Gelände der ehemaligen Fischzucht ein umfassendes Dienstleistungs-, Informations- und Besucherzentrum errichten, analog jenem der Vogelwarte Sempach. Doch nachdem das Projekt des Fischzentrums Schweiz vor knapp zwei Jahren vorgestellt worden war, kam es kaum mehr vorwärts – unter anderem wegen der Pandemie.

Zudem dauerten die Verhandlungen zwischen dem Projektteam des Schweizerischen Kompetenzzentrums Fischerei und Grundeigentümer Robert Bachofner längere Zeit. Es ging einerseits um Personalien in der Stiftung, die extra für den Bau und den Betrieb des Fischzentrums gegründet werden sollte. Andererseits um den Preis. So versuchte Bachofner die ehemalige Fischzucht via Immobilienportale auf dem freien Markt zu verkaufen, zum Richtpreis von 1,76 Millionen Franken. Mehr als die Fischer bereit waren zu bezahlen.