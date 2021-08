Der «Big Apple» nach der Pandemie – Mit dem Eisbären ins Restaurant, mit der U-Bahn ans Meer: New York ist zurück! Bevor die Touristen wieder kommen, gehört die Stadt für einmal denen, die sie bewohnen. Rundgang durch ein New York, das wieder zum Leben erwacht ist. Jan Christoph Wiechmann (Das Magazin)

Tausendmal in Filmen gesehen, dennoch immer wieder schön: Ruderer im Central Park Foto: Yael Malka

An diesem heissen Sommertag, achtzehn Monate nach Beginn der Pandemie, macht sich der Blogger Jeremiah Moss noch einmal auf eine «Zeitreise in das wahre New York», wie er das nennt – «vielleicht zum letzten Mal.» Er fährt auf seinem schwarzen Faltvelo mit pinkfarbenen Speichen zum Washington Square in Manhattan und begibt sich in ein buntes Treiben wie aus den späten Sechzigerjahren:

Gleich hinter dem römischen Triumphbogen, wo New York dem Staatsgründer George Washington gedenkt, legt ein schwarzer Discjockey lauten Hip-Hop auf. Eine junge Frau im Clownskostüm bietet «intensive Gespräche» für fünf Dollar pro zehn Minuten. Eine Schnitzeljagd bekiffter Jugendlicher führt zur Abkühlung durch den sprudelnden Springbrunnen. Und am Südende des Platzes formiert sich eine Demo schwarzer Trans-Aktivist*innen, die Moss auf ihrer Mission begleiten will. Sie planen, die Brooklyn Bridge für den Autoverkehr zu blockieren, «um den öffentlichen Raum wiederzuerobern».