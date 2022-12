Neues Angebot in Adelboden – Mit dem Dualbob die Piste hinunter Die Schweizer Skischule verfügt über ein neues Angebot: Mit dem Mono- und dem Dualbob können auch Gäste mit körperlicher Beeinträchtigung Skisport betreiben.

Der Dualbob lässt sich von einer zweiten Person mit einem Bügel von hinten lenken. Foto: PD

Seit diesem Winter verfügt die Skischule Adelboden über einen eigenen Monobob und einen Dualbob. Bei diesen Geräten sitzen Gäste angegurtet in einer Schale. Der Sitz wiederum ist auf einem beziehungsweise zwei Skiern befestigt. «Während Monobob-Fahrer selbst mit speziellen Stöcken steuern, lässt sich der Dualbob von einer zweiten Person mit einem Bügel von hinten lenken», heisst es in einer Mitteilung der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg.

Für die Anschaffung der beiden Bobs habe sich Pascal Frei, Leiter der Skischule Adelboden, eingesetzt. «Wir wollen Menschen mit Beeinträchtigung den Zugang zur Bergwelt und zum Wintersport ermöglichen», wird Frei in der Mitteilung zitiert. Mit Beiträgen der Stiftung Cerebral sowie von Einheimischen und Stammgästen sei die Skischule Adelboden in der Lage gewesen, die beiden Geräte für 20’000 Franken zu finanzieren.

Skilehrer mit Spezialausbildung

Die neuen Bobs seien bereits zum Einsatz gekommen. «So konnte eine Frau mit starken Beeinträchtigungen gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Ehemann einen Tag auf der Piste erleben. Ohne das neue Angebot wäre dies nicht möglich gewesen.»

In der Mitteilung wird zudem das Beispiel eines Kindes mit Beeinträchtigung angeführt, das dank der Spezialskier dennoch aktiv am Schulskilager habe teilnehmen können. «Dass dies möglich wurde, liegt aber auch am Skilehrer Marcel Jungen.» Er habe mehrere Plusport-Ausbildungen für den Unterricht im Mono- und Dualbob absolviert. «Der Gedanke, diesen Menschen eine Freude zu bereiten und ihnen unvergessliche Momente im Schnee zu bescheren, haben mich nicht mehr losgelassen», so Jungen.

