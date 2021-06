Pfadfinderzentrum Kandersteg – Mit dem Camper auf das Pfadi-Gelände Wegen den Einschränkungen rund um die Covid-Pandemie bleiben die internationalen Pfadigäste in Kandersteg zum zweiten Mal in Folge aus. Deshalb öffnet das beliebte Pfadizentrum sein riesiges und idyllisches Gelände exklusiv für Campervans.

Ein Camper steht bereits auf dem Pfadigelände in Kandersteg. Foto: PD

Not macht bekanntlich erfinderisch. So geht es auch dem Internationalen Pfadizentrum in Kandersteg. In normalen Jahren tummeln sich über die Sommermonate bis zu 12'000 Pfadis aus aller Welt auf dem grossen und idyllischen Campinggelände bei Kandersteg. Die Covid Pandemie trifft das beliebte Zentrum aber hart und auch in diesem Jahr fällt der Besucherstrom aus dem Ausland komplett aus. Was tun, um den Schaden in Grenzen zu halten?

«Der aktuelle Boom bei den Wohnmobilen und der riesige Andrang auf den bekannten Stell- und Campingplätzen kommen wie gerufen», heisst es in einer Mitteilung des Pfadizentrums. Besonders in der Bergregion sei die Nachfrage gross, und die zahlreichen Wildcamper machen der Gemeinde Sorgen. Um das Dorf zu entlasten und das coronabedingte Finanzproblem zu mildern, hat sich die Leitung des Pfadizentrums deshalb kurzfristig entschlossen, das Gelände einmalig für Campervans zu öffnen.